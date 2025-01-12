Fenerbahçe Konyaspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:42
Fenerbahçe Konyaspor Maçına Hazır

Fenerbahçe Konyaspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden sarı-lacivertli oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktaladı.

Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.

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