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Fenerbahçe Kulübü’nde heyecan dolu seçimler başladı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor

Fenerbahçe Kulübü’nün olağan genel kurulu Ülker Stadyumu’nda başladı. Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım’ın yarıştığı seçimde, üyelerin oy kullanma süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 13:27
Fenerbahçe Kulübü’nde heyecan dolu seçimler başladı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor

Fenerbahçe Kulübü seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulu, futbolseverlerin merakla beklediği bir etkinlik olarak başladı. Ülker Stadyumu’nda düzenlenen bu önemli toplantı için üyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyuma akın etti. Kapıların açılmasını bekleyen üyeler, stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu heyecan verici seçimde, mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım baş başa yarışıyor. Toplamda 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu büyük yarışta, her bir üyenin oyu, kulübün geleceğini şekillendirecek.

Stadyumda kurulan 47 sandıkta, kongre üyeleri saat 17.00’ye kadar oylarını kullanabilecek. Bu süre zarfında, üyelerin tercihlerini belirlemesi ve kulübün gelecekteki liderini seçmesi bekleniyor.

Ali Koç, oyunu 27 numaralı sandıkta kullanacakken, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandıkta oyunu atacak. Her iki adayın da, bu seçimlerde üyelerden güçlü destek almayı umuyor.

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