Fenerbahçe Ligin İlk Bölümünü Mutsuz Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde Fenerbahçe, 16 maçta elde ettiği 36 puanla lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak hayal kırıklığına yol açtı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi mücadelelerinde puan elde edememiş bir grafik sergiledi.

Sezona Galibiyetle Başlamıştı

Fenerbahçe sezonu iç sahada Adana Demirspor'u 1-0 yenerek açtı. Ancak, 2. haftada Göztepe ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Devam eden haftalarda Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor galibiyetleriyle 9 puan topladı. Ligin 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet, sezonun ilk yenilgisiydi.

Derbi Mücadelelerinde Başarısızlık

Fenerbahçe, 17 haftalık süreçte iki derbi mücadelesinde puan kaybı yaşadı. Galatasaray yenilgisinin ardından, 15. haftada Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada da 1-0 mağlup oldu.

İlk 6 Sıradaki Takımlara Karşı Galibiyet Yok

Süper Lig’in ilk döneminde toplamda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile birlikte Reeder Samsunspor, Göztepe ve Beşiktaş gibi ilk 6 sıradaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi.

Defansif Başarı

Bununla birlikte, Fenerbahçe ligin en az gol yiyen takımı olma unvanına sahip. 16 maçta yalnızca 15 gol yemiş, 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarmıştır. 40 golle, Galatasaray'ın ardından ligin en golcü ikinci takımı konumundadır.

Evinde ve Deplasmanda Eşit Başarı

Fenerbahçe, 7 iç saha ve 9 deplasman maçında toplamda 36 puan topladı. 7 iç saha karşılaşmasında 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Fenerbahçe'nin Oynadığı Maçlar ve Sonuçları

Fenerbahçe'nin ilk yarıda oynadığı maçlar ve sonuçları aşağıda sıralanmıştır: