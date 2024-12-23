Fenerbahçe Ligin İlk Bölümünü Mutsuz Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde Fenerbahçe, 16 maçta elde ettiği 36 puanla lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak hayal kırıklığına yol açtı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi mücadelelerinde puan elde edememiş bir grafik sergiledi.
Sezona Galibiyetle Başlamıştı
Fenerbahçe sezonu iç sahada Adana Demirspor'u 1-0 yenerek açtı. Ancak, 2. haftada Göztepe ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Devam eden haftalarda Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor galibiyetleriyle 9 puan topladı. Ligin 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet, sezonun ilk yenilgisiydi.
Derbi Mücadelelerinde Başarısızlık
Fenerbahçe, 17 haftalık süreçte iki derbi mücadelesinde puan kaybı yaşadı. Galatasaray yenilgisinin ardından, 15. haftada Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada da 1-0 mağlup oldu.
İlk 6 Sıradaki Takımlara Karşı Galibiyet Yok
Süper Lig’in ilk döneminde toplamda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile birlikte Reeder Samsunspor, Göztepe ve Beşiktaş gibi ilk 6 sıradaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi.
Defansif Başarı
Bununla birlikte, Fenerbahçe ligin en az gol yiyen takımı olma unvanına sahip. 16 maçta yalnızca 15 gol yemiş, 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarmıştır. 40 golle, Galatasaray'ın ardından ligin en golcü ikinci takımı konumundadır.
Evinde ve Deplasmanda Eşit Başarı
Fenerbahçe, 7 iç saha ve 9 deplasman maçında toplamda 36 puan topladı. 7 iç saha karşılaşmasında 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
Fenerbahçe'nin Oynadığı Maçlar ve Sonuçları
Fenerbahçe'nin ilk yarıda oynadığı maçlar ve sonuçları aşağıda sıralanmıştır:
- 1. Hafta: Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-0
- 2. Hafta: Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
- 3. Hafta: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5
- 4. Hafta: Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0
- 5. Hafta: Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2
- 6. Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
- 7. Hafta: Onvo Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2
- 9. Hafta: Reeder Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2
- 10. Hafta: Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0
- 11. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
- 12. Hafta: Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: 4-0
- 13. Hafta: Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6
- 14. Hafta: Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-1
- 15. Hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
- 16. Hafta: Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1
- 17. Hafta: Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1