Fenerbahçe, Lugano Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Lugano ile Kritik Maça Hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turunda yarın İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Önemli Antrenman Detayları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Antrenmanın başlangıcı, ısınma hareketleriyle gerçekleşti. Daha sonra takım, koşu ve istasyon çalışmaları ile devam etti.

Taktiksel Çalışmalar Yapıldı

İdmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açıkken, geriye kalan bölümde 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktiksel çalışmaların yapıldığı bilgisi alındı.

Bu antrenman ile birlikte Fenerbahçe, Lugano maçına hazır bir şekilde kampa girerek mücadele saatini bekleyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.