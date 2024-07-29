Fenerbahçe - Lugano Maçına Doğru: Hedef Eleme

Fenerbahçe-Lugano Maçı Öncesi Açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan İsviçre temsilcisi Lugano, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mattia Croci-Torti, maça dair önemli yorumlar yaptı.

Croci-Torti: "Korkmadan Oynayacağız"

Basın toplantısında konuşan Croci-Torti, Fenerbahçe'yi elemek için iyi bir hazırlık yaptıklarını belirtti: "Geçen senelere göre geliştik, daha iyi ve güçlü bir takım haline geldik. İstanbul'da baskı altında kalmadan mücadele edeceğiz. 90 dakika boyunca karakterimizi göstereceğiz." Ayrıca, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan dönen oyuncularının takıma adapte olmasının kendileri açısından zorlu bir süreç olabileceğini de ifade etti.

Amir Saipi: "Tatilde Değiliz"

Lugano kalecisi Amir Saipi de maça dair görüşlerini paylaştı. Saipi, "İstanbul'a tatil için gelmedik. Öncelikli amacımız gol yememek ve bu maçı galip tamamlamak." dedi. Takım olarak her an gol atabilecek bir yapıları olduğunu vurguladı.

Maç Atmosferi

Croci-Torti, karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nın ateşli bir atmosferde geçeceğini belirtirken, "Stat dolu olacaktır. Bu statta maç kazanmak kolay değil, ama her şey bizim yanımızda olmalı." dedi.

Yarınki zorlu mücadelede Lugano'nun sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.