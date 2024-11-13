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Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys'i 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:49
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys'i 3-0 Geçti

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Başarısı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Helios Grizzlys takımıyla karşılaştı. Maç, Volksbank Arena'da oynandı.

Fenerbahçe, bu zorlu mücadelede rakibini 3-0'lık net bir skorla yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Setler, 25-23, 25-23 ve 25-22

Formda bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki ilk maçında üstün oyunuyla dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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