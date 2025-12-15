DOLAR
42,69 0%
EURO
50,17 -0,06%
ALTIN
5.915,18 -0,3%
BITCOIN
3.678.985,61 2,8%

Fenerbahçe-Konyaspor'da Özel Konuklar Tribünde

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor maçında şehit Emre Sayın'ın oğlu ve çeşitli özel misafirleri ağırladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 21:53
Fenerbahçe-Konyaspor'da Özel Konuklar Tribünde

Fenerbahçe-Konyaspor'da Özel Konuklar Tribünde

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Konyaspor maçında anlamlı misafirlerini ağırladı.

Seremoniye katılanlar

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit oluşu anısına, oğlu Adem Kutay Sayın seremonide sarı-lacivertli takım ile yer aldı.

Aksaray'da yaşayan ve en büyük hayali stadyumda Fenerbahçe maçı izlemek olan Alparslan Koçak, kardeşiyle beraber Başkan Sadettin Saran'ın misafiri olarak mücadeleyi tribünden takip etti.

Avcılar Borsa İstanbul Özel Eğitim Uygulama Okulundan gelen 10 öğrenci ve öğretmenleri de karşılaşmanın coşkusunu tribünde yaşadı.

Timus Karsinomu tanısıyla tedavi gören taraftar Vatan Keskin, tablet aracılığıyla maç önü seremonisinde yer aldı ve etkinliğe bağlandı.

Kulübün misafir ağırlama ve farkındalık vurgusu, maçın öncesinde duygusal ve anlamlı anların yaşanmasına zemin hazırladı.

FENERBAHÇE, KONYASPOR İLE OYNADIĞI TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTA MAÇINDA ÖZEL KONUKLARINI...

FENERBAHÇE, KONYASPOR İLE OYNADIĞI TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTA MAÇINDA ÖZEL KONUKLARINI AĞIRLADI.

FENERBAHÇE, KONYASPOR İLE OYNADIĞI TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTA MAÇINDA ÖZEL KONUKLARINI...

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Archie Brown sakatlandı: Fenerbahçe - Konyaspor maçında oyuna devam edemedi
2
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor: Trendyol Süper Lig'de 2 Maç Sonra Galibiyet
3
Mert Müldür'ün Sezonun İlk Golü: Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
4
Anderson Talisca 2 maçta 6 gol — Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
5
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor — Trendyol Süper Lig 16. Hafta
6
Asensio'dan 1 gol, 1 asist — Son 8 maçta 10 gollük katkı
7
Fenerbahçe 16. haftayı namağlup geçti — Konyaspor 4-0

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi