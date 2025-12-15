Fenerbahçe-Konyaspor'da Özel Konuklar Tribünde

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Konyaspor maçında anlamlı misafirlerini ağırladı.

Seremoniye katılanlar

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit oluşu anısına, oğlu Adem Kutay Sayın seremonide sarı-lacivertli takım ile yer aldı.

Aksaray'da yaşayan ve en büyük hayali stadyumda Fenerbahçe maçı izlemek olan Alparslan Koçak, kardeşiyle beraber Başkan Sadettin Saran'ın misafiri olarak mücadeleyi tribünden takip etti.

Avcılar Borsa İstanbul Özel Eğitim Uygulama Okulundan gelen 10 öğrenci ve öğretmenleri de karşılaşmanın coşkusunu tribünde yaşadı.

Timus Karsinomu tanısıyla tedavi gören taraftar Vatan Keskin, tablet aracılığıyla maç önü seremonisinde yer aldı ve etkinliğe bağlandı.

Kulübün misafir ağırlama ve farkındalık vurgusu, maçın öncesinde duygusal ve anlamlı anların yaşanmasına zemin hazırladı.

FENERBAHÇE, KONYASPOR İLE OYNADIĞI TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTA MAÇINDA ÖZEL KONUKLARINI AĞIRLADI.