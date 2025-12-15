DOLAR
42,69 0%
EURO
50,17 -0,06%
ALTIN
5.915,18 -0,3%
BITCOIN
3.678.985,61 2,8%

Fenerbahçe 3-0 Konyaspor (İlk Yarı) — Talisca ve Mert Müldür Öne Çıktı

Trendyol Süper Lig 16. hafta: Fenerbahçe, Konyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı; Talisca (pen.) ve Mert Müldür golleri getirdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 21:18
Fenerbahçe 3-0 Konyaspor (İlk Yarı) — Talisca ve Mert Müldür Öne Çıktı

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 3-0 Konyaspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u ilk yarıda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Talisca ve Mert Müldür ilk yarının gollerini kaydetti.

İlk Yarı Dakikaları

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Talisca, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

12. dakikada Kerem’in sol taraftan ortasında top ceza sahasında savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Asensio’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Bahadır, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı çeldi.

24. dakikada Jhon Duran, ceza sahası içi sol çaprazdan Uğurcan Yazğılı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Talisca, topu sağ alt köşeden filelerle buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

30. dakikada Archie Brown’un sol taraftan ortasında Asensio'nin içeri çevirdiği topa Alverez’in dokunuşu sonrası Mert Müldür’ün vuruşunda savunma oyuncusu Calusic’e çarparak meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Skor 2-0.

37. dakikada Asensio’nun pasında topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Skor 3-0.

44. dakikada Ederson’un uzun degajında topa yönelen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Bahadır’ı çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda savunmadaki Uğurcan son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

45+3. dakikada Asensio’nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top uzak direğe çarpıp Konyaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

Hakemler

Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta

Takımlar

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Josip Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Enis Bardhi, Melih İbrahimoğlu, Morten Bjorlo, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Marius Stefanescu, Marko Jevtovic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Utku Eriş, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller ve Kartlar

Goller: Anderson Talisca (dk. 28 pen., dk. 37), Mert Müldür (dk. 30) — Fenerbahçe

Sarı kartlar: Fred, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe); Jin-Ho Jo (Konyaspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA KONYASPOR’LA KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA KONYASPOR’LA KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI SARI-LACİVERTLİLERİN 3-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA KONYASPOR’LA KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Archie Brown sakatlandı: Fenerbahçe - Konyaspor maçında oyuna devam edemedi
2
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor: Trendyol Süper Lig'de 2 Maç Sonra Galibiyet
3
Mert Müldür'ün Sezonun İlk Golü: Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
4
Anderson Talisca 2 maçta 6 gol — Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
5
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor — Trendyol Süper Lig 16. Hafta
6
Asensio'dan 1 gol, 1 asist — Son 8 maçta 10 gollük katkı
7
Fenerbahçe 16. haftayı namağlup geçti — Konyaspor 4-0

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi