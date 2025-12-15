Fenerbahçe 3-0 Konyaspor (İlk Yarı) — Talisca ve Mert Müldür Öne Çıktı

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 3-0 Konyaspor (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u ilk yarıda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Talisca ve Mert Müldür ilk yarının gollerini kaydetti.
İlk Yarı Dakikaları
7. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Talisca, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
12. dakikada Kerem’in sol taraftan ortasında top ceza sahasında savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Asensio’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Bahadır, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı çeldi.
24. dakikada Jhon Duran, ceza sahası içi sol çaprazdan Uğurcan Yazğılı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Talisca, topu sağ alt köşeden filelerle buluşturarak skoru 1-0 yaptı.
30. dakikada Archie Brown’un sol taraftan ortasında Asensio'nin içeri çevirdiği topa Alverez’in dokunuşu sonrası Mert Müldür’ün vuruşunda savunma oyuncusu Calusic’e çarparak meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Skor 2-0.
37. dakikada Asensio’nun pasında topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Skor 3-0.
44. dakikada Ederson’un uzun degajında topa yönelen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Bahadır’ı çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda savunmadaki Uğurcan son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.
45+3. dakikada Asensio’nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top uzak direğe çarpıp Konyaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
Hakemler
Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta
Takımlar
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Haydar Karataş
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Josip Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Enis Bardhi, Melih İbrahimoğlu, Morten Bjorlo, Jackson Muleka, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Marius Stefanescu, Marko Jevtovic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Utku Eriş, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller ve Kartlar
Goller: Anderson Talisca (dk. 28 pen., dk. 37), Mert Müldür (dk. 30) — Fenerbahçe
Sarı kartlar: Fred, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe); Jin-Ho Jo (Konyaspor)
