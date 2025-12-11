Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Sınıf 3 Birincisi

Castrol Ford Team Türkiye, 2025 sezonunu Sınıf 3 birinciliğiyle kapattı

Kocaeli Rallisi ile taçlanan başarı

Castrol Ford Team Türkiye, 5-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen Kocaeli Rallisi ile 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunu sınıfında zirvede tamamladı.

Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, Ford Fiesta Rally3 ile Kocaeli Rallisi’nde Sınıf 3 Birincisi olurken; aynı ikili 2025 Türkiye Ralli Şampiyonasında da Sınıf 3 Birinciliğini elde etti. Oytun Albayrak ise bu sonuçla kariyerinde ilk kez Türkiye Ralli Co-Pilot Şampiyonu unvanını kazandı.

Takımın ikinci ekibi Efehan Yazıcı ve Gürkal Menderes ise sezonu Sınıf 3 İkincisi olarak tamamladı.

Marka ve uluslararası başarılarda istikrar

Castrol Ford Team Türkiye, 2025 yılının başına kadar toplamda 17 kez Türkiye Ralli Markalar ve Takımlar Şampiyonluğunu kazanan bir ekip olarak, 2025 sezonunda katıldığı 7 yarışın tamamında Markalar Birinciliği kupasını kaldırdı.

Uluslararası arenada da önemli bir yıl geçiren ekip; Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ile Dünya Ralli Şampiyonası’nın Yunanistan ayağı olan Akropolis Rallisinde Junior WRC zaferi kazandı. Bu zafer ile ekip, Dünya Ralli Şampiyonası’nın herhangi bir klasmanında yarış kazanan ilk Türk ekip oldu. Sezonu ise Junior WRC dünya üçüncüsü olarak tamamladı.

Gelecek hedefleri

Murat Bostancı konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Takip ettiğimiz sınıflarda lider olduk ve güzel bir sezonu geride bıraktık. Dünya Ralli Şampiyonası’ndan 2025 sezonunda elde ettiğimiz başarılar, markalarımızın ve takımımızın köklü mirasını, gücünü ve sürdürülebilirliğini bir kez daha ortaya koyarken; genç pilotları destekleme ve Türk bayrağını uluslararası arenada daha yukarılara taşıma hedefimize de güç kattı. 2026 sezonunda ise daha büyük hedefler, yeni projeler ve genç yeteneklere yapılan yatırımlarla bu yükselişi kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyoruz."

Castrol Ford Team Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası arenada elde ettiği başarılarla gelecek sezona iddialı hazırlanmayı hedefliyor.

