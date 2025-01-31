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Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 Beraberlik Sonrası Play-Off’a Yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak son 16 turu için play-off mücadelesine katılacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 00:58
Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 Beraberlik Sonrası Play-Off’a Yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik maçında Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak önemli bir adım attı. Bu sonuç, Kanarya’yı son 16 turuna yükselebilmek için play-off oynama hakkına sahip kıldı.

Fenerbahçe, maç boyunca gösterdiği performansla taraftarlarını heyecanlandırdı. Karşılaşma, iki takımın da sahada büyük bir mücadele sergilemesiyle dikkat çekti. İki takım da gollerle birbirine üstünlük kurmaya çalıştı.

Sonuç olarak, Fenerbahçe, Avrupa'nın en önemli turnuvalarından birinde daha ileri gitme şansını yakalamış oldu. Ligin bir sonraki aşamasında, takımın play-off için mücadele edeceği maç büyük bir merakla bekleniyor.

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