Fenerbahçe - Nice: Haise 'Fenerbahçe Favori' dedi, Sanson galibiyetle özgüven istiyor

Fenerbahçe - Nice maçı öncesi Haise ve Sanson'ın değerlendirmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Nice takımında teknik direktör Franck Haise ve orta saha oyuncusu Morgan Sanson basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabaka, yarın saat 19.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak.

Haise: "Fenerbahçe favori"

Franck Haise, Fransa Ligi ve "Kupa 2"de istedikleri gibi başlayamadıklarının hatırlatılması üzerine, "Yarınki maç bizim için bir fırsat. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. Büyük ve güzel bir maç olacağı..." dedi.

54 yaşındaki teknik adam, rakibin kalitesine dikkat çekerek, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Yarın güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Haise, sarı-lacivertlilerin Avrupa kulüpleri arasındaki deneyimine atıfta bulunarak, "Fenerbahçe, büyük bir ekip ve favoriler arasında. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ortada. Biz de yarınki maçta elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Sanson: "Galibiyet özgüvenimizi pekiştirir"

Morgan Sanson, Fenerbahçe karşısında alınacak 3 puanın takımın özgüvenini yükselteceğini söyledi: "Alacağımız bir galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir."

Sanson, yaklaşan yoğun takvime dikkat çekerek, "Çok heyecanlıyız. İki büyük rakiple birkaç gün içinde oynayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bunu değiştireceğimize ve başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Deneyimli futbolcu, favori olmadıklarını belirterek, "Deplasmanda Fenerbahçe gibi zor bir takım favoriyken alacağımız bir galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir. Güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sanson, Kadıköy atmosferine ilişkin olarak ise, "Kendi oyunumuza odaklıyız. Kişisel becerilerimiz önemli ama takım olarak iyi oynamamız gerek. İlk defa Türkiye'de oynayacağım. Böyle bir atmosferde oynamak benim için önemli. Zaten bu işi de bunun için yapıyoruz. Daha önce bu statta oynayan arkadaşlarım yarınki maçın zor olacağı konusunda uyardı. Bunun farkındayız. Zor zamanlarda birlik olarak güçlü bir şekilde ayağımız yere basıyor. Yarın gerekli gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nice takımının teknik direktörü Franck Haise (solda) ve oyuncusu Morgan Sanson (sağda), Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.