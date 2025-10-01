Fenerbahçe - Nice: Haise 'Fenerbahçe Favori' dedi, Sanson galibiyetle özgüven istiyor

Nice teknik direktörü Franck Haise ve Morgan Sanson, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında yarın 19.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi konuştu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 21:05
Fenerbahçe - Nice: Haise 'Fenerbahçe Favori' dedi, Sanson galibiyetle özgüven istiyor

Fenerbahçe - Nice maçı öncesi Haise ve Sanson'ın değerlendirmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Nice takımında teknik direktör Franck Haise ve orta saha oyuncusu Morgan Sanson basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabaka, yarın saat 19.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak.

Haise: "Fenerbahçe favori"

Franck Haise, Fransa Ligi ve "Kupa 2"de istedikleri gibi başlayamadıklarının hatırlatılması üzerine, "Yarınki maç bizim için bir fırsat. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. Büyük ve güzel bir maç olacağı..." dedi.

54 yaşındaki teknik adam, rakibin kalitesine dikkat çekerek, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Yarın güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Haise, sarı-lacivertlilerin Avrupa kulüpleri arasındaki deneyimine atıfta bulunarak, "Fenerbahçe, büyük bir ekip ve favoriler arasında. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ortada. Biz de yarınki maçta elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Sanson: "Galibiyet özgüvenimizi pekiştirir"

Morgan Sanson, Fenerbahçe karşısında alınacak 3 puanın takımın özgüvenini yükselteceğini söyledi: "Alacağımız bir galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir."

Sanson, yaklaşan yoğun takvime dikkat çekerek, "Çok heyecanlıyız. İki büyük rakiple birkaç gün içinde oynayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bunu değiştireceğimize ve başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Deneyimli futbolcu, favori olmadıklarını belirterek, "Deplasmanda Fenerbahçe gibi zor bir takım favoriyken alacağımız bir galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir. Güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sanson, Kadıköy atmosferine ilişkin olarak ise, "Kendi oyunumuza odaklıyız. Kişisel becerilerimiz önemli ama takım olarak iyi oynamamız gerek. İlk defa Türkiye'de oynayacağım. Böyle bir atmosferde oynamak benim için önemli. Zaten bu işi de bunun için yapıyoruz. Daha önce bu statta oynayan arkadaşlarım yarınki maçın zor olacağı konusunda uyardı. Bunun farkındayız. Zor zamanlarda birlik olarak güçlü bir şekilde ayağımız yere basıyor. Yarın gerekli gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nice...

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nice takımının teknik direktörü Franck Haise (solda) ve oyuncusu Morgan Sanson (sağda), Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nice...

İLGİLİ HABERLER

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği Alanyaspor Hazırlıklarını Taktik Antrenmanla Sürdürdü
2
Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası İstanbul'da Sona Erdi
3
BKT Avrupa Kupası: Lietkabelis 85-79 ile Beşiktaş GAİN'i Yendi
4
Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi 7. Hafta — İstanbul'da Güneysuspor ve İstanbul Gençlikspor Galip
5
Samsunspor Hazır: UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova Deplasmanı
6
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
7
Ertuğrul Doğan: MHK Türk Futbolunun Kanayan Yarası — Trabzonspor'un Planları

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin