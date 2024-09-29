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Fenerbahçe'nin Başarısı: Mourinho'dan Önemli Açıklamalar

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yenmesi sonrası Mourinho, maç sonrası düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 23:17
Fenerbahçe'nin Başarısı: Mourinho'dan Önemli Açıklamalar

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Yenerek Moral Buldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 2-0'lık zafer elde etti. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, değerlendirmelerde bulundu.

Devre Arasındaki Sinir ve İkinci Yarı Performansı

Mourinho, devre arasında oldukça sinirli olduğunu belirterek, "İkinci yarıda daha disiplinliydik. Oyuncular, ne yapmamız gerektiğini anlayıp, basit oynayınca daha iyi bir görüntü sergiledik," dedi.

Baskı Hissi ve Milli Takım Durumu

Öte yandan, Mourinho, her maçı kazanma isteğinin doğal olduğunu ancak bunun her zaman mümkün olmayabileceğini belirtti. Ayrıca, milli maç aralarının takım için olumsuz bir durum yarattığını ifade etti.

VAR ve Hakem Performansı Üzerine Düşünceler

Mourinho, VAR süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'den veya başka bir yerden iyi VAR hakemleri istiyoruz. Örneğin, Dzeko'nun golünde ofsayt yoktu," diyerek hakem kararlarına eleştirilerde bulundu.

Antalyaspor ve Gelecek Umutları

Antalyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten Mourinho, teknik direktör Alex'in yeteneklerini vurgulayarak, "Alex, genç bir teknik direktör olarak geleceğe dair umut veriyor. Umarım bir gün Fenerbahçe'nin başında olur," dedi.

Son Sözler

Gazetecilerin yönelttiği soruları da yanıtlayan Mourinho, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına dair bilgisi olmadığını ve durumu üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

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