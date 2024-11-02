Fenerbahçe'nin Borcu 12 Milyar 571 Milyon Lira Olarak Belirlendi

Fenerbahçe'nin Borcu Açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğunu duyurdu. Bu açıklama, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapıldı.

Denetim Raporu ve Mali Durum

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını belirtti. Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıkladı.

Mali Gelir ve Gider Açıklamaları

Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna da değinerek, gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu kaydetti. Bu veriler, kulübün mali sürdürülebilirliği hakkında önemli bir gösterge sunuyor.

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde konuşma yaptı.