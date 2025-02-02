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Fenerbahçe'nin Efsane İsimlerinden Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunun önemli ismi saygı ile anılacak.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:19
Fenerbahçe'nin Efsane İsimlerinden Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti

Türk Futbolunun Kaybı: Ogün Altıparmak

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayata veda etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Cenaze Töreni Bilgileri

Açıklamada, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yarın saat 14.30'daki törenin ardından, Ogün Altıparmak'ın cenazesinin Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Futbol Kariyeri ve Başarıları

Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol kralı unvanını da elde eden Altıparmak, 1986-1988 yılları arasında Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı.

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