Fenerbahçe'nin Lille Maçının Ardından Mourinho'nun Açıkladıkları

Lille-Fenerbahçe Maçının Sonrası

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Lille maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

İlk Maçın Değerlendirmesi

Deplasmanda Lille karşısında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Mourinho rövanş hakkında kesin bir umut taşıdığını ifade etti. Basın toplantısında konuşan Mourinho, "Şu an turun devresinde 2-1 mağlubuz. Ancak maç bitmedi. İkinci yarıyı kendi stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'hadi' demek istiyorum," dedi.

Takım Eksiklikleri ve Beklentiler

Bir basın mensubunun, takımda neleri eksik gördüğünü sorması üzerine Mourinho, "Çok fazla şey eksik şu an. Yaklaşık 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı her zaman üst seviyede olur. İki gol yedik ama iyi bir oyun sergiledik; çok fazla pozisyon ürettik. Ayrıca Fred'i özlüyorum, çünkü o bizim için önemli bir oyuncu," şeklinde yanıt verdi.

Lille'in Performansı

Mourinho, Lille’in ortaya koyduğu futbolun sürpriz olup olmadığını sorulması üzerine "Hayır. Sezon öncesindeki her maçlarını izledik. İyi bir takım. Biz de en iyi şekilde hazırlanmıştık," ifadelerini kullandı.

Rövanş İçin Umutlar

Deneyimli teknik adam, rövanş maçının sonucuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Maçın nasıl olacağını asla bilemezsiniz, ancak rövanşta sonuç farklı olacak diye düşünüyorum. Lille bizim stadımızda defans yapmayacak, bu onların doğasına aykırı. Taraftarımız arkamızda olacak," dedi.

Son olarak, Mourinho, "Kadıköy'de Lille'i ağırlayacağız. Lille maçını unutup, önce cumartesi günü oynayacağımız maçı düşünmeye başlayacağız," diyerek sözlerini sonlandırdı.