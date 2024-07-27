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Fenerbahçe'nin Lugano ile Maç Hazırlıkları Devam Ediyor

Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıkları kapsamında yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:50
Fenerbahçe'nin Lugano ile Maç Hazırlıkları Devam Ediyor

Fenerbahçe, Lugano ile Maç İçin Gün Sayıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe, 30 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Antrenmanlar Can Bartu Tesisleri'nde Yapılıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör José Mourinho yönetiminde gerçekleştiriliyor. Antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pasta ve Taktiksel Çalışmalar Üzerine Yoğunlaşıldı

Sarı-lacivertli takım, antrenmanın ilerleyen bölümlerinde iki gruba ayrılarak pas çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı yeni bir idmanla hazırlıklarını sürdürecek ve Lugano maçına odaklanacak.

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