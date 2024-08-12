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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Hasreti: 15 Yıl Sonra Geri Dönüş Mücadelesi

Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı rövanş maçında Şampiyonlar Ligi özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:07
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Hasreti: 15 Yıl Sonra Geri Dönüş Mücadelesi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yer almak istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımını konuk edecek. İlk maçta 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 15 yıldır Avrupa'nın en büyük kupasında yok. 2008-2009 sezonundan bu yana hasret çeken Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için iki rakibini geçmesi gerektiğini biliyor.

Şampiyonlar Ligi Tarihçesi

Fenerbahçe, 1996-1997 sezonunda ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da grup aşamasında mücadele etti. Ancak, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarında ise elemeleri geçemedi.

Geçmişteki Engel ve Cezalar

Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda doğrudan katılma hakkı kazandığı Şampiyonlar Ligi'ne, şike soruşturması nedeniyle gönderilmedi. 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin ardından UEFA'dan aldığı "iki yıl Avrupa kupalarından men" cezası, 2014-2015 sezonunda da Avrupa'ya katılma hakkını elinden aldı.

Lille İle Maç Öncesi Durum

Fenerbahçe, Lille karşısında başarılı olursa, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya oldukça yaklaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki takım, ikinci eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu geçmeyi başarmıştı. Lille'i yenip, ardından play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibini geçerek, 15 yıl sonra "Devler Ligi"nde yer almayı hedefliyor.

Elemeleri Geçemediği Yıllar

Fenerbahçe, elemelerde yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyor. 2002-2003 sezonunda Feyenoord'a, 2006-2007'de Dinamo Kiev'e, 2010-2011'de Young Boys'a, 2012-2013'te Spartak Moskova'ya, 2013-2014'te Arsenal'e, 2015-2016'da Shakhtar Donetsk'e, 2018-2019'da Benfica'ya ve son olarak 2022-2023'te Dinamo Kiev'e elendi.

Başarılar ve Hedefler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek finale çıkarak elde etti. Ancak, Chelsea'ye elendi. Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 40 maçta 11 galibiyet alarak, bu başarıyı devam ettirmek için Lille ile oynayacağı maç oldukça kritik.

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