Sakarya Büyükşehir Basketbol Namağlup Serisini 12'ye Çıkardı — 94-84

Sakarya Büyükşehir, ABB EGO Spor'u 94-84 yenerek namağlup unvanını korudu; galibiyet serisini 12 maça taşıdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:09
Maç Özeti

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, sahasında ABB EGO Spor'u 94-84 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-siyahlı ekip, ligdeki namağlup ünvanını koruyarak galibiyet serisini 12 maça taşıdı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Gökhan Aydın, Yavuz Koça, Egemen Usta, Can Koç ve Berke Baran Akçam ilk beşiyle çıkan Büyükşehir Basketbol, karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-18 geride tamamladı. İkinci periyotta oyun kontrolünü eline alan Sakarya temsilcisi, soyunma odasına 41-37 üstünlükle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında skor avantajını koruyan yeşil-siyahlılar, parkeden de 94-84 galip ayrıldı. Karşılaşmada 21 sayı kaydeden Kaptan Gökhan Aydın, maçın en skorer ismi oldu.

