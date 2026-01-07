Aksaray'ın Kökez köyü bordo-maviye büründü: Trabzonspor tutkusu sürüyor

Aksaray Eskil'e bağlı Kökez köyü bordo-mavi renklere büründü; köy halkının büyük çoğunluğu Trabzonspor taraftarı, yeni kapalı halı sahası da bordo-mavi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:12
Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyü ziyaretçilerini adeta Trabzon’da hissettiriyor. Köyün dört bir yanı bordo-mavi renklere boyanmış durumda ve köy sakinlerinin büyük çoğunluğu Trabzonspor taraftarı.

Köyde Trabzonspor kültürü

Evlerin kapıları, araç plakaları ve spor sahaları dahil olmak üzere köyün yaşamı 61 plakalı bağlılığıyla dikkat çekiyor. Bu tutkunun temeli, Trabzonspor’un 1983-1984 sezonu şampiyonluğuna dayanıyor; o günden bu yana bordo-mavi aşkı heyecanını koruyor.

Muhtar Tuncer Derin: "Açılışımıza Trabzonspor camiasını bekliyoruz"

"Trabzon sevdamız 70’li yıllara dayanır ama bordo-mavi renkleri taşımamız 1983-1984 sezonunda alınan şampiyonlukla geldi. Köyümüzde 7’den 70’e herkes Trabzonsporlu. Yeni doğan çocuklarımız bile Trabzonspor taraftarı olarak doğuyor. Ayrıca köyümüzde köy imamı ve öğretmenleri bile Trabzonspor taraftarı çıkması bizi mutlu etti. Eskil Belediyesi’nin düzenlediği köyler arası futbol turnuvasına bordo-mavi renkli formamızla katıldık. Köyümüze kendi imkanlarımızla kapalı bir halı saha yaptırdık. Çocuklarımızı yetiştirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için. Halı sahamızın renkleri bile bordo-mavi renklerden oluşuyor. Kökez köyü, Trabzonspor’un bir altyapısı gibi görünüyor. Bu sebeple kapalı halı sahamızın açılışında, yönetim kurulu üyeleri, taraftar gruplarından ve futbolculardan müsait kim varsa gelmeleri bizleri onurlandıracaktır. Açılışımıza Trabzonspor camiasını bekliyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Zavlak ve köy halkı çağrısı

Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Belediyemizin organize ettiği köyler arası futbol turnuvasında 19 takım yer aldı. Bu 19 takım içerisinde bir tanesi de Kökezspor oldu. Kökezspor takımımızın özelliği, Trabzonspor sevdalısı, köylülerin tamamı Trabzonspor taraftarıdır. Kendi imkanlarıyla köylerine kapalı halı saha yaptırdılar. Bu halı sahanın renklerini Trabzonspor renkleriyle bordo-mavi renklerle donattılar. Halı sahamızın açılışına Trabzonspor camiasını davet ediyorum" diye konuştu.

Fanatik taraftardan çağrı

Köy halkından Habib Derin de, "Tüm maçlarda bordo-mavi renkli formalarla çıkarız, köy halkımızın tamamı Trabzonspor taraftarıdır. Bunların içerisinde en fanatik taraftar benim sanırım. Çünkü benim kapımın önü bile bordo-mavi renklerden oluşuyor ve ayrıca arabamın plakası bile 61 plaka ile başlıyor. Bize her yer Trabzon. Trabzonspor camiasını köyümüze bekliyoruz" şeklinde konuştu.

