Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor Maçı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Konya Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Fenerbahçe kafilesi bugün özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Maç öncesinde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile birlikte sarı kart cezası bulunan Sofyan Amrabat kadroda yer almıyor. Ayrıca, teknik ekip kararıyla Samet Akaydin da Konya'ya götürülmeyen bir diğer oyuncu oldu.

Kamp Kadrosunda Yer Alan Oyuncular

Fenerbahçe'nin 22 kişilik Konya kafilesinde şu oyuncular yer alıyor: