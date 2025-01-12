Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor Maçı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için 22 kişilik kadrosunu duyurdu. Sakat ve cezalılara dikkat!

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:42
Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor Maçı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Konya Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Fenerbahçe kafilesi bugün özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Maç öncesinde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile birlikte sarı kart cezası bulunan Sofyan Amrabat kadroda yer almıyor. Ayrıca, teknik ekip kararıyla Samet Akaydin da Konya'ya götürülmeyen bir diğer oyuncu oldu.

Kamp Kadrosunda Yer Alan Oyuncular

Fenerbahçe'nin 22 kişilik Konya kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

  • Dominik Livakovic
  • İrfan Can Eğribayat
  • Osman Ertuğrul Çetin
  • Mert Müldür
  • Bright Osayi-Samuel
  • Çağlar Söyüncü
  • Alexander Djiku
  • Yusuf Akçiçek
  • Levent Mercan
  • Bartuğ Elmaz
  • Fred Rodrigues
  • Sebastian Szymanski
  • Mert Hakan Yandaş
  • İrfan Can Kahveci
  • Cengiz Ünder
  • Oğuz Aydın
  • Allan Saint-Maximin
  • Filip Kostic
  • Dusan Tadic
  • Edin Dzeko
  • Youssef En-Nesyri
  • Cenk Tosun

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