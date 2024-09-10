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Fenerbahçe'nin Yeni Forma Kol Sponsoru: Alpet

Fenerbahçe, futbol takımının forma kol sponsorluğunu Alpet ile açıkladı. Umutlar şampiyonluk için yükseliyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:21
Fenerbahçe'nin Yeni Forma Kol Sponsoru: Alpet

Fenerbahçe'nin Forma Kol Sponsoru Belli Oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının forma kol sponsorluğu için Alpet ile önemli bir anlaşma imzaladı.

İmza Töreni Ülker Stadyumu'nda Gerçekleşti

Yapılan imza töreninde, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Zeren Group Holding Enerji Grubu Başkanı Cem Osman Sokullu ve Zeren Group Holding CEO Vekili ile Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yatkın hazır bulundu.

Umutsuzluk Yerini İyimserliğe Bıraktı

Burak Çağlan Kızılhan, yaptığı açıklamada Alpet logosunun Fenerbahçe formasının sağ kolunda yer alacağını vurguladı. "Futbol takımı olarak, Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketiyle birlikteyiz. Bu yeni sezonun Fenerbahçe'nin sahadaki başarılarıyla şampiyonlukla taçlanmasını umuyoruz. Anlaşmamız her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.

Zeren Group Holding Enerji Grubu Başkanı Cem Osman Sokullu ise, "Fenerbahçe formasında logomuzun yer alması bizim için büyük bir gurur. Bu sezon, Fenerbahçe Alpet'e, Alpet de Fenerbahçe'ye şans getirsin ve şampiyonlukla taçlansın,” dedi.

Yusuf Yatkın da, "Fenerbahçe ile bu buluşmayı uzun zamandır arzuluyorduk. İnşallah bu iş birliği güzel sonuçlar doğurur ve birlikte şampiyonluk kupasını kaldırırız," şeklinde konuştu.

Tören, fotoğraf çekimi ve hediyelerin takdimiyle sona erdi.

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