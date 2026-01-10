Mert Müldür: 'Kupayı sonuna kadar hak ettik' — Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı 2-0 Kazandı

Mert Müldür, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği Turkcell Süper Kupa zaferinin ardından taraftarlara teşekkür ederek 'Kupayı sonuna kadar hak ettiklerini' söyledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:19
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından kupaya uzanan sarı-lacivertlilerde Mert Müldür kupa töreninin ardından basın mensuplarına duygularını paylaştı.

Mert Müldür'ün açıklamaları

Taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan 26 yaşındaki futbolcu, "Bu yağmurlu havada saha dışında bize yardımcı oldular, 90 dakika boyunca destek oldular. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Müldür, maç sonrası duygularını şu sözlerle özetledi: "Kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir oyunla 2-0 galibiyet. İnşallah sezon sonunda böyle bir kupayla ayrılırız".

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray' karşı kazandıkları Turkcell Süper Kupa finali sonrası, "Kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir oyunla 2-0 galibiyet. İnşallah sezon sonunda böyle bir kupayla ayrılırız" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

