Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 91-63 Yenerek Liderliği Garantiledi

Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 91-63 mağlup ederek ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:50
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 91-63 Yenerek Liderliği Garantiledi

Fenerbahçe Opet, Derbi Maçta Zafere Ulaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında, Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş'ı 91-63'lük skorla mağlup etti. Bu sonuç, sarı-lacivertli ekibin normal sezonu lider tamamlamasını sağladı. Beşiktaş ise 10. yenilgisini alarak zor bir dönemden geçiyor.

Maçın İlk Yarısında Fenerbahçe Önde

Derbi mücadelesine etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 7-0'lık bir seriyle oyuna girdi. İlk çeyrekte Elif Bayram’ın sayılarıyla öne geçen Beşiktaş, çeyreği 19-18 geride kapattı. İkinci periyotta Meesseman ve Williams'ın skor katkısıyla etkisini artıran Fenerbahçe, 41-33'lük skorla yarıya girdi.

İkinci Yarıda Fark Açılıyor

Devre arasından hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Ancak, Beşiktaş'tan Winterburn’ün üç sayılık atışıyla kapanan fark, kısa sürede 6 sayıya indirildi. Fenerbahçe, son çeyreğe 22 sayılık bir avantajla girdi ve maçı 91-63'lik skorla tamamladı.

Öne Çıkan Oyuncular

Fenerbahçe’de Gabrielle Lisa Williams 25 sayı ile maçın en skoreri olurken, Emma Meesseman 18 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle dikkat çekti. Beşiktaş'ın ise Alexis Ganay Peterson 15, Elif Bayram 13 ve Gizem Başaran Turan 12 sayıyla mücadele etti.

Beşiktaş'ta Sakatlık Sorunu

Maç öncesinde Beşiktaş, dört oyuncusundan yoksun bir kadro ile sahadaydı. Temi Fagbenle, Dana Evans, Tina Krajisnik ve Melek Uzunoğlu, sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemediler.

Kadın Taraftarlara Özel Jest

Beşiktaş kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın taraftarları maça ücretsiz davet etti. Kulüp, yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bizlerle geçirmek isteyen tüm kadınlar için Akatlar'ın kapıları sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

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