Fenerbahçe Opet, Derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 65-61 Yendi

Fenerbahçe Opet, Derbiyi Kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 65-61 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 13. maçında 13. galibiyetini alarak, ligde kayıpsız olarak ilerlemeye devam etti. Galatasaray ise bu karşılaşma ile birlikte 3. mağlubiyetini yaşamış oldu.

Maça Hızlı Başlangıç

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Vanloo'nun üst üste attığı üç sayılık basketlerle 3. dakikayı 11-3'lük skorla önde geçti. Ancak Fenerbahçe Opet, pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 5. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Sarı-kırmızılı takımın top kayıplarını değerlendiren sarı-lacivertliler, 7. dakikada maçta öne geçti: 13-14. Galatasaray, etkili playmaking ile ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.

İlk Yarının Dönüm Noktası

İkinci periyotta karşılıklı basketlerle başlarken, Galatasaray, 15. dakikayı 30-26 önde kapattı. Ancak Fenerbahçe, arka arkaya gelen Charles'ın sayılarıyla 16. dakikada öne geçti: 30-31. Galatasaray, Li'nin pota altından bulduğu sayılarla 19. dakikada 5 sayılık bir avantaj yakalayarak ilk yarıyı 36-31 lehine kapattı.

İkinci Yarıda Düşük Tempo

İkinci yarı, düşük tempolu bir oyunla başladı. İki takım da boyalı alandan sayı bulmakta zorlanırken, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Vanloo ve Gökşen Fitik'in dış atışlarıyla 26. dakikayı 47-42 önde geçti. Fenerbahçe, Meesseman ile arka arkaya sayılar bulsa da, ev sahibi takım 29. dakikayı 55-48 avantajla kapattı.

Final Periyodunda Gerilim

Son çeyrekte Galatasaray, Ayşe Cora'nın etkili oyunuyla 35. dakikayı 60-55 önde bitirdi. Ancak Fenerbahçe, savunmada ritmini bulup, Atkins ve Meesseman ile üst üste basketler buldu ve 38. dakikada öne geçti: 60-61. Maçın son dakikalarını daha iyi değerlendirerek Sevgi Uzun ile üç sayılık basket bulan konuk takım, maçı 65-61 kazanarak önemli bir zafer elde etti.

Öne Çıkan İsimler

Fenerbahçe Opet'te Tina Alexandria Charles 24, Sevgi Uzun ise 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray Çağdaş Faktoring'de ise Julie Vanloo 15, Cecilia Zandalasini ise 10 sayı kaydetti.