Fenerbahçe Opet, Erciyes Kupası'nda Melikgazi Kayseri'yi 80-60 Yendi

Fenerbahçe Opet, 19. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-60 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:00
Fenerbahçe Opet, Erciyes Kupası'nda Melikgazi Kayseri'yi 80-60 Yendi

Fenerbahçe Opet, Erciyes Kupası'nda Melikgazi Kayseri'yi 80-60 Yendi

19. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası

Melikgazi Kayseri Basketbol: 60 - Fenerbahçe Opet: 8

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-60 yendi.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri...

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe Opet karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli oyuncu Meltem Avcı Yılmaz (sağda) rakibi Tilbe Şenyürek (solda) ile mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri...

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe - Beşiktaş: Yalçın 3 değişiklikle, Stoilov 1 değişiklikle sahada
2
Fenerbahçe Opet, Erciyes Kupası'nda Melikgazi Kayseri'yi 80-60 Yendi
3
Trendyol 1. Lig: İstanbulspor 3-1 Arca Çorum FK
4
Trendyol 1. Lig | Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 Yendi
5
Cizre Belediyespor'dan 2 Transfer: İbrahim Emet ve Hakan Polat
6
Aziz Yıldırım: "Adayların Yanında Değilim" — 11,12,13 Maddelerine Veto Çağrısı
7
Ankara'da EuroBasket 2025 Finali Heyecanı: Türkiye-Almanya Maçı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek