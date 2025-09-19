Fenerbahçe Opet, Erciyes Kupası'nda Melikgazi Kayseri'yi 80-60 Yendi
19. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
Melikgazi Kayseri Basketbol: 60 - Fenerbahçe Opet: 8
Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-60 yendi.
Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe Opet karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli oyuncu Meltem Avcı Yılmaz (sağda) rakibi Tilbe Şenyürek (solda) ile mücadele etti.