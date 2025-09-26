Fenerbahçe Opet, Rebecca Allen'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Opet, Avustralyalı Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşma sağladı. Kulüp açıklaması ve oyuncunun millî ile kulüp kariyeri detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:40
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyun kurucu ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşma sağladı.

Kulüp açıklaması

"Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen'a 'ailemize hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

Milli takım kariyeri

Avustralya Milli Takımı ile 2018 FIBA Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan 32 yaşındaki basketbolcu, 2014 FIBA Dünya Kupası, 2019 FIBA Asya Kupası ve 2022 FIBA Dünya Kupası'nda ülkesiyle bronz madalya elde etti. Allen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkesiyle boy gösterdi.

Kulüp kariyeri

Rebecca Allen, kulüp kariyerinde ise Dandenong Rangers, Australian Institute, Melbourne Boomers, South East Queensland Stars, Good Angels Kosice, ASVEL Feminin ve Valencia Basket formalarını giydi.

