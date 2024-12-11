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Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag'ı Ağırlıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:52
Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag'ı Ağırlıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Heyecan Dorukta

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci turu başlıyor. Fenerbahçe Opet, F Grubu'nun ilk maçında yarın Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını İstanbul'da konuk edecek.

Karşılaşma Detayları

İstanbul'un Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu önemli karşılaşma, yarın saat 18.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet, organizasyonun ilk turunda bulunduğu grubu birinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükselmeyi başarmıştı. Takım, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini yenmeyi hedefliyor.

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