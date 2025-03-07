Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, 13 Mart'ta Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:35
Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarına hızla başladı.

Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından ısınma ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Dün oynanan Rangers maçında ilk 11'de görev alan futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, bu hazırlıklarla birlikte maç öncesi formunu artırmayı hedefliyor.

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