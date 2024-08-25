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Fenerbahçe, Rizespor'u Konuk Etti: Maç Öncesi Notlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında kadro değişiklikleri ve büyük bir taraftar desteği ile sahada yer aldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 21:55
Fenerbahçe, Rizespor'u Konuk Etti: Maç Öncesi Notlar

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor Maçından Notlar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, Göztepe maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho, sakatlığı geçmiş olan Fred'i ilk 11'de değerlendirdi. Ayrıca, Becao yerine Djiku ve Osayi Samuel'in yokluğunda Mert Müldür tarafından takviye yapıldı.

Fenerbahçe'nin İlk 11'i

Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin ve Dzeko 11'i ile sahaya çıktı.

Rizespor'da Tek Değişiklik

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise Adana Demirspor'a karşı oynadığı son maçta sadece bir değişiklik yaptı. Teknik direktör İlhan Palut, defans hattında Hojer yerine Halil İbrahim Pehlivan'ı tercih ederek kerinanı oluşturdu.

Christoph Daum Anısına Saygı

Fenerbahçe oyuncuları, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Christoph Daum için, "Hep Kalbimizde Olacaksın" yazılı pankart ile sahaya çıkarak ona saygı duruşunda bulundular.

Büyük Taraftar Desteği

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan bu önemli karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da büyük bir ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan alanları dolduran taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

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