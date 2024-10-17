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Fenerbahçe, Ryan Kent ile Sözleşmesini Feshetti

Fenerbahçe, Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 21:54
Fenerbahçe, Ryan Kent ile Sözleşmesini Feshetti

Fenerbahçe'den Ryan Kent Açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcu Ryan Kent ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe Kulübü, Ryan Kent'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma neticesinde feshedildiğini duyurdu.

Açıklama Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Ryan Kent'in Performansı

Ryan Kent, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında katılmıştı. Geçtiğimiz sezon toplamda 19 resmi maçta mücadele eden Kent, bu süre zarfında 1 gol atma başarısı gösterdi.

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