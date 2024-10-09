Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarına aralıksız olarak devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu önemli maç öncesi çalışmalarını titizlikle yürütmeye başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Yapılan Antrenman

Fenerbahçe, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda oyunculara yönelik çeşitli çalışma programları uygulandı. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, salonda güç ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

İkinci Bölümde Yoğun Çalışmalar

Sonrasında, sahada ısınma hareketleri ve çabukluk ile koordinasyon çalışmaları yapıldı. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdiği ifade edildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.