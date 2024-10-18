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Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:42
Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Bir Üst Seviyeye Taşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü oynayacağı Samsunspor maçı öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar sürüyor

Fenerbahçe'den yapılan duyuruya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın başlangıcı, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile yapıldı. Eğitim, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Son Hazırlıklar

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasına yönelik son hazırlıklarını tamamlayacak.

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