Fenerbahçe, Son Dakikada Kazandı: Çaykur Rizespor'u 3-2 Geçti

Fenerbahçe, Son Nefeste 3 Puanı Kaptı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-0 geriye düşen sarı-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 51'e çıkaran Fenerbahçe, zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Mücadele Hızla Başladı

Ülker Stadı'ndaki mücadeleye baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalarda pozisyonlar verdi. 6. dakikada Ali Sowe ile öne geçen Çaykur Rizespor, 13. dakikada yine aynı oyuncu ile farkı ikiye çıkardı.

Fenerbahçe İkinci Yarıda Geri Dönüş Yaptı

Devre arasında 2-1 geride giden Fenerbahçe, 56. dakikada Edin Dzeko'yu defansıyla buluşturdu ve 76. dakikada yeniden risk aldı ancak 3 topu direkten döndü. Çaykur Rizespor'un 78. dakikada Rachid Ghezzal'ın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla rakip 9 kişi kaldı.

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 79. dakikada Dzeko ile beraberliği sağladı. Ardından 89. dakikada Youssef En-Nesyri’nin attığı gol, sarı-lacivertlilerin galibiyetini getirdi.

Önemli Notlar

Fenerbahçe'de yeni transfer Anderson Talisca, ilk maçında 61. dakikada sahaya çıktı. İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe'nin bir golü VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Youssef En-Nesyri, 89. dakikada attığı golle son 7 maçında 10. golünü kaydederek dikkat çekti. Ancak golün ardından formasını çıkardığı için cezalı duruma düştü ve Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Dzeko ve Talisca'dan Skor Katkısı

Fenerbahçe’nin deneyimli santrforu Edin Dzeko, bu sezon ligdeki 12. golünü kaydetti. Ayrıca, UEFA müsabakalarında da önemli katkılar sağladı.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'deki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor ve zirve iddiasını sürdürüyor.