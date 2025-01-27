Fenerbahçe, Talisca ile Anlaşarak İstanbul'a Getirdi

Anderson Talisca İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Anderson Talisca, İstanbul'a iniş yaptı. Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Talisca, Fenerbahçe Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.

Taraftarların Coşkulu Karşılaması

Havalimanı çıkışında bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, Talisca’yı büyük bir heyecanla karşıladı. Talisca, Fenerbahçe formasını giyerek taraftarların karşısına çıktı ve onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlara, üçlü çektirdikten sonra aracına binerek alandan ayrıldı.

Sağlık Kontrollerinin Ardından İmza Bekleniyor

Anderson Talisca'nın, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Talisca'nın Kariyeri

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, futbol kariyerine Bahia takımında başladı. 2014-2015 sezonu öncesinde Benfica'ya transfer oldu ve burada 2 sezon geçirdi. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Talisca, bonservisinin bulunduğu Benfica'nın Guangzhou ekibiyle anlaşmasının ardından 3 yıl boyunca Çin'de futbol oynadı. Daha sonra Al Nassr ile Suudi Arabistan'a transfer oldu ve burada 3,5 sezondur mücadele ediyor.

Kariyer Başarıları

Talisca, kariyeri boyunca 1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası ve 3 Portekiz Süper Kupası kazandı. En son 2018-2019 sezonunda Çin Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Talisca, kendisini havalimanı çıkışında bekleyen çok sayıdaki sarı-lacivertli taraftarın karşısına Fenerbahçe forması giyerek çıktı.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Talisca, kendisini havalimanı çıkışında bekleyen çok sayıdaki sarı-lacivertli taraftarın karşısına Fenerbahçe forması giyerek çıktı.