Fenerbahçe Taraftarından Başkan Ali Koç'a İstifa Çağrısı

Fenerbahçe Taraftarları, Ali Koç ve Yönetimi İstifaya Çağırdı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kalamış'taki Yüksek Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Parkı'nda toplanarak "Ali Koç istifa" yazılı pankart açtılar ve birçok dövizle protesto gösterisinde bulundular.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen eylemde, Fenerbahçe taraftarı sadece Ali Koç'a değil, yönetim kurulu üyelerine de tepki gösterdi. Ayrıca, başkanlık için aday olacağı iddia edilen Hakan Bilal Kutlualp'e de destek tezahüratları yapıldı.

Bu olay, Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine yönelik eleştirilerin artarken, taraftarların sportif başarısızlıklara olan tepkisini de gözler önüne serdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Yüksek Divan Kurulu toplantısı sırasında başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Kalamış'taki Fenerbahçe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar "Ali Koç istifa" yazılı pankart açarken birçok dövizle de istifa çağrısında bulundu.