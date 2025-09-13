Fenerbahçe–Trabzonspor 138. Randevu: Rekabette Fenerbahçe 54-44 Önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 138. kez karşılaşacak; genel rekabette Fenerbahçe 54, Trabzonspor 44 galibiyete sahip.

SÜHA GÜR - Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın Trendyol Süper Lig'de oynayacakları maçla tarihlerindeki 138. randevuya çıkacak. Ligin 5. haftasında Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekibin rekabetinde dikkat çeken istatistikler öne çıkıyor.

Genel rekabet

İki takım arasında bugüne dek oynanan resmi ve özel karşılaşmaların tamamında toplam 137 maç yapıldı; bunların 54ünü Fenerbahçe, 44ünü Trabzonspor kazandı ve 39 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 180 gol atarken, Trabzonspor 157 gol sevinci yaşadı.

Ligde durum

Ligdeki kayıtlar incelendiğinde iki takım 104 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü 43-27 şeklinde gerçekleşirken, ligde 34 maçta taraflar birer puana razı oldu. Lig maçlarında Fenerbahçe 144 gole karşılık, Trabzonspor 111 gol attı.

Sahadaki üstünlük

Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynanan maçlarda açık bir üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Fenerbahçe evsahipliğinde gerçekleşen toplam 67 resmi ve özel maçında sarı-lacivertliler 30 galibiyet alırken, Trabzonspor 13 kez kazanabildi ve 24 maç berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor 67 gol kaydetti.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı en farklı galibiyetleri arasında 5 Mart 1989'daki Kadıköy lig maçı (5-1) ve 2015-2016'da Trabzon'da yarıda kalan lig maçında kaydedilen (4-0) sonuçlar yer alıyor. Trabzonspor ise rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında (4-1) ve 26 Aralık 1976 ile 9 Mart 1991'de Trabzon'daki lig maçlarında aldığı (3-0) sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü mücadele 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda oynandı; toplam 8 golün atıldığı maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer ayrıca 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig maçında 4-3 skorlarla galip geldi. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçını 4-3, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig karşılaşmasını ise 5-2 kazanmıştı.

Rekabetin başlangıcı, 13 Şubat 1974'te Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçı olarak kayıtlara geçti; böylece yaklaşık 50 yıllık bir rekabet geçmişi oluştu.

