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Fenerbahçe, Trabzonspor ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile yarın oynayacağı kritik maça 2 eksikle çıkacak. Mücadele, Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:14
Fenerbahçe, Trabzonspor ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile Deplasmana Gidiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile zorlu bir deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Fenerbahçe'nin Lig Performansı

Sarı-lacivertli ekip, ligdeki 9 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 20 puan toplayarak üçüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor maçında yaşanan beraberliğin ardından, önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ardından Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçerek moral buldu.

Zirve Hedefi

Lider takım Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, bu mücadelede galibiyet alarak zirvede 5 puan gerisine inme hedefinde.

Eksikler ve Geri Dönüşler

Maç öncesinde Fenerbahçe'de 2 önemli isim sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, Trabzonspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Özel bir ameliyat geçiren Oosterwolde'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan, Samsunspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK karşılaşmasında oynayamayan Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor maçında tekrar takıma dönecek. Fred, bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta performans sergileyerek 3 gol atmayı başardı ve 3 asist yaptı. Geçen sezon, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Taraftar Yasaklı

Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor karşılaşmasında tribünlerde yer alamayacak. Geçen sezon yaşanan olaylar sonrasında, Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi takımın isteği üzerine sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verdi. Mücadelede güvenlik için 3 bin 500 personelin görev yapacağı bildirildi.

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