Fenerbahçe – Trabzonspor: Tedesco'nun İlk 11'i, Kerem ve Ederson Sahne Aldı

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında 4'lü savunma ve yeni transferlere şans verdi; Rodrigo Becao 9 ay sonra kadroda, Kerem'e tribün desteği öne çıktı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:06
Fenerbahçe – Trabzonspor: Tedesco'nun İlk 11'i, Kerem ve Ederson Sahne Aldı

Fenerbahçe - Trabzonspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, takımını ilk resmi maçında 4'lü savunma ile sahaya sürdü. Karşılaşma Chobani Stadı'nda oynandı.

İlk 11 ve taktik

Kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown şeklinde kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken hücum hattı Sebastian Szymanski, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluştu. Gol yükünü ise Youssef En-Nesyri üstlendi.

Yedekler

Yedek soyunan isimler arasında İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio ve Cenk Tosun yer aldı.

Yeni transferler sahne aldı

Tedesco, Trabzonspor karşısında yeni transferlere şans verdi. Genç teknik adam, Ederson ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirirken Marco Asensio'yu yedek soyundurdu. Ederson ve Kerem, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına bu karşılaşmada çıktı.

5 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı. Ayrıca sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Nelson Semedo de mücadelede yer almadı.

Becao 9 ay sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, yaşadığı sakatlık sonrası 9 ay sonra formasına kavuştu. Tecrübeli savunmacı, 274 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Becao son olarak geçen sezon 15 Aralık 2024 tarihinde ligde Başakşehir'e karşı görev yapmıştı.

Taraftar desteği ve atmosfer

Sarı-lacivertli taraftarlar yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Kerem ısınmaya çıktığında tribünlerin çağrısıyla karşılaştı ve tezahüratlara karşılık yumruk şov ile yanıt verdi. Taraftarlar daha sonra kaptan Mert Hakan'ı da seslendirerek "Mert Hakan Kerem'i buraya getir" tezahüratı yaptı; Mert Hakan'ın Kerem'i tribünlere götürerek alkışlattığı ifade edildi.

Maça yoğun ilgi

Karşılaşmaya saatler öncesinden stat ve çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlarla maç öncesi atmosferi oluşturdu. Oyuncular maç öncesi tek tek tribünlere davet edildi ve taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

İlk 11'de 5 değişiklik

Tedesco, ligdeki Gençlerbirliği maçına göre Trabzonspor karşısında 2'si zorunlu olmak üzere 5 değişiklik yaptı. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen kaleci Livakovic takımdan ayrılırken, Meksikalı ön libero Edson Alvarez sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Bu oyuncuların yanı sıra o maçta forma giyen Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci yedek soyundu. Yerlerine kalede Ederson, savunmada Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde, orta sahada İsmail Yüksek ve hücumda Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de başladı.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe - Trabzonspor: İlk Yarı 1-0 | Trendyol Süper Lig
2
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı
3
Hentbol Kadınlar Süper Lig 2. Hafta Sonuçları — 2025-26
4
EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi: Polonya Şampiyon
5
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası İlk Kez Ankara'da
6
Zecorner Kayserispor-Göztepe: Gisdol "Maç bizim adımıza zor geçti", Stoilov "Adil sonuç"
7
Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor | Mete Işık: "Çok kötü goller yedik"

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye