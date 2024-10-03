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Fenerbahçe, Twente ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile 1-1 berabere kaldı. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:53
Fenerbahçe, Twente ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe'nin Twente İle Maçı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geldi. Maç, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve mücadele sonunda takımlar 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Maçın Detayları

İki takım da güçlü bir performans sergilerken, bu sonuç her iki ekip için de önemli bir puan oldu. Karşılaşma, seyircilere keyifli anlar yaşattı ve Avrupa arenasında Fenerbahçe'nin serüvenine devam etme umudunu korumasını sağladı.

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