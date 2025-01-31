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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 24. Sırada Üst Tura Yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sıradan play-off turuna geçerek Bodo Glimt ya da Anderlecht ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:02
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 24. Sırada Üst Tura Yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beklentileri Karşılıyor

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde geride bıraktığı 8 maçta 10 puan toplayarak, lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

Son Maçta Beraberlik

Fenerbahçe, son maçı olan Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalırken, bu sonuçla birlikte bir üst turda Bodo Glimt veya Anderlecht ile eşleşecek.

Dört Oyuncu, Her Maçta Takımda

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan her maçta forma giydi. Szymanski, 633 dakika ile en fazla süre alan oyuncu olurken, diğer oyuncular sırasıyla 608, 514 ve 357 dakika sahada kaldı.

Gol Krallığı En-Nesyri'nin

Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, Midtjylland karşısında attığı golle bu sezon Avrupa'daki 4. golüne ulaşarak, sarı-lacivertlilerin en skorer ismi oldu. En-Nesyri, daha önce Manchester United, AZ Alkmaar ve Slavia Prag karşısında da gol sevinci yaşamıştı.

Defansif Başarılar ve Zorluklar

Fenerbahçe, oynadığı 8 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi. Bu yalnızca iç sahada karşılaştığı Lyon müsabakasında gerçekleşti. Diğer 7 maçta kalelerinde toplam 11 gol gördüler.

Teknik Direktör Mourinho'nun Cezaları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, lig aşamasında 8 maçın 6'sında takımının başında olamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle hem Manchester United hem de Midtjylland karşılaşmalarında tribünden takip etti.

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