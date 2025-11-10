Fenerbahçe UEFA'ya Başvurdu: Allard Lindhout İncelemesi Talep Edildi

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçını yöneten hakem Allard Lindhout’un hatalı kararlarına ilişkin UEFA’ya resmî inceleme başvurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 18:33
Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşılaşmasını yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout hakkında UEFA'ya resmî başvuru yaptı. Kulüp, hakemin maç boyunca verdiği kararların sonuca doğrudan etki ettiği gerekçesiyle inceleme talep etti.

Kulübün açıklaması

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmİ başvurusunu yapmıştır. Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmi olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır"

Kulübün bildirimine göre süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

