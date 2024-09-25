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Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise Öncesi Tatlı Bir Gerilim

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Mourinho ve Amrabat'ın açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:20
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise Öncesi Tatlı Bir Gerilim

Fenerbahçe'nin Zorlu Mücadelesi Başlıyor

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. Takımın teknik direktörü José Mourinho, zorlu maçı kazanarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Mourinho'dan Basın Toplantısı Açıklamaları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Mourinho, Galatasaray maçı sonrası basın toplantısına katılmama sebebini de açıkladı. 24 yıllık kariyerinde böyle bir durumla karşılaşmadığını vurgulayan Mourinho, "Bu özel bir durum ve basın toplantım için 75 dakika beklemek saygısızlık." dedi.

Derbi Sonrası Hedef: Kazanmak

Mourinho, derbi mağlubiyetinin oyuncuları için bir motivasyon unsuru olabileceğini ifade etti. "Acı çektik ama motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Amrabat: "Kupayı kazanmayı hayal ediyoruz"

Yeni transfer Sofyan Amrabat ise, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Taraftarımızı mutlu etmek için kazanmaya ihtiyacımız var." diyerek galibiyet hedeflerini belirtti.

Gelecek için Umut Verici Açıklamalar

Hem Mourinho hem de Amrabat, takımın güçlü bir performans sergileyeceğinden emin olduklarını belirtti. Mourinho, "En iyi oyuncularımızla oynayacağız. Galibiyetle başlamak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Avrupa macerasında yarınki karşılaşmanın sonuçları merakla bekleniyor. Taraftarın desteğiyle, İstanbul'daki stadyumda büyük bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor.

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