Fenerbahçe ve Anderlecht Karşı Karşıya: David Hubert ile Ludwig Augustinsson'dan Açıklamalar

Fenerbahçe ve Anderlecht Maçına Doğru Heyecan Dolu Hazırlık

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Anderlecht, teknik direktörü David Hubert ile önemli açıklamalarda bulundu. Hubert, Fenerbahçe gibi güçlü bir ekiple karşılaşmanın kendileri için iyi bir sınav olacağını ifade etti.

Hubert'ten Doğum Günü Hediye Si!

Başkanlık yaptığı basın toplantısında, bu özel günde bir galibiyetin en güzel hediye olacağını vurguladı. İki maç üzerinden oynanacak turda, ilk karşılaşmada iyi bir sonuç almalarının gerekliliğine dikkat çeken Hubert, "Bizi bekleyen atmosferi biliyoruz. Tecrübemizle bu gibi zor koşullarda mücadele edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe'ye Saygı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nin başarılarına da değinen Hubert, "Kendisi benim beğendiğim antrenörlerden biri. Geçmişteki başarılarıyla takdir toplayan biri. Kazanılabilecek tüm Avrupa kupalarını kazandı" ifadelerini kullandı.

Futbol Oynayarak Galip Gelmek Önemli

Fenerbahçe yerine başka bir rakibi tercih edip etmeyeceği hakkında ise Hubert, "Bu seviye takımlarla oynamak her zaman zordur. Fenerbahçe, Türkiye liginin üst sıralarındaki takımlardan biri ve bizim için harika bir sınav olacak" dedi. Takımının kompakt futbol oynayacağını belirten Hubert, "Önceliğimiz iyi futbol oynamak ve gol atmak. Herkesin hem hücumda hem de savunmada birlikte hareket etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ludwig Augustinsson: "Rakibin Forvetleri Eşsiz"

Basın toplantısında teknik direktör Hubert'le birlikte yer alan İsveçli savunmacı Ludwig Augustinsson ise Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma için hazır olduklarını aktardı. "Ülker Stadı'nda harika bir atmosfer olacağını biliyoruz. Biz bu tür durumlarla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz" dedi.

Önemli Forvetlere Dikkat

Augustinsson, Fenerbahçe'nin güçlü hücum oyuncularına dikkat çekerken, "En-Nesyri gibi büyük yeteneklere sahibiz. Bu tür büyük yetenekleri durdurmak için en iyi seviyede oynamalıyız. Şut yetenekleri oldukça güçlü" diyerek dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Mourinho'ya Saygı

İlk kez Jose Mourinho yönetimindeki bir takıma karşı oynayacağını belirten Augustinsson, "Mourinho'ya büyük saygım var. Onun başarılarını izleyerek büyüdüm. Futbol tarihinin en önemli antrenörlerinden biri ve kazanmak için her şeyi yapacaktır" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.