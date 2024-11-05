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Fenerbahçe ve ArsaVev Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe, ArsaVev ile kadın sporlarına destek amacıyla yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:56
Fenerbahçe ve ArsaVev Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe'den ArsaVev ile Yeni Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe Spor Kulübü, sporun her branşında olduğu gibi kadın sporlarına verdiği önemi bir kez daha göstererek ArsaVev ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Women’s Sports Sponsorship

Bu yeni iş birliği çerçevesinde ArsaVev, Fenerbahçe’nin kadın futbol, basketbol ve voleybol takımlarının resmi sponsoru oldu. Bu sponsorluk, kadın sporlarının gelişimine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İmza Törenine Katılan İsimler

Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen imza törenine katılan isimler arasında Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş ve Hulusi Belgü, ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve ArsaVev Genel Müdürü Cem Ergüven yer aldı.

Kızılhan'dan Açıklama

Törende konuşan Kızılhan, "Fenerbahçe olarak, kadınlara ve kadın sporlarına verdiğimiz değeri her fırsatta ortaya koyuyoruz. ArsaVev’in kadın sporcularımıza katkı sağlama vizyonu, ortak değerlerimizin bir göstergesidir." dedi.

Danabaş ve Belgü'den Destek Mesajları

Kemal Danabaş, ArsaVev ile yapılan anlaşmanın bu sezonun daha kapsamlı bir hale geldiğini ve üç farklı kadın spor dalında desteklediklerini belirtti. Hulusi Belgü ise bu anlaşmanın takımlarının hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Öztürk ve Ergüven'in Vurguları

ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, kadın sporlarına olan desteklerini milli bir görev olarak gördüklerini belirtti. Cem Ergüven ise, "Kadın sporuna destek vermekten mutluluk duyuyoruz," diyerek bu yeni iş birliğinin önemini vurguladı.

Törenin Ardından

Konuşmaların ardından imzalar atılarak fotoğraf çekimi ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Bu anlaşmanın, kadın sporlarının daha da güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, ArsaVev ile sponsorluk anlaşması imzaladı. ArsaVev, bu iş birliği kapsamında...

Fenerbahçe Kulübü, ArsaVev ile sponsorluk anlaşması imzaladı. ArsaVev, bu iş birliği kapsamında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın sponsoru oldu.

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