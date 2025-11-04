Fenerbahçe–Viktoria Plzen maçını Allard Lindhout yönetecek
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe'nin, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetecek.
Hakem heyeti
Başhakem: Allard Lindhout
Yardımcı hakemler: Rogier Honig, Johan Balder
Dördüncü hakem: Jannick Van Der Laan
VAR: Dennis Higler
AVAR: Richard Martens
