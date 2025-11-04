Fenerbahçe–Viktoria Plzen maçını Allard Lindhout yönetecek

Fenerbahçe'nin 6 Kasım'da Viktoria Plzen ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe'nin, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetecek.

Hakem heyeti

Başhakem: Allard Lindhout

Yardımcı hakemler: Rogier Honig, Johan Balder

Dördüncü hakem: Jannick Van Der Laan

VAR: Dennis Higler

AVAR: Richard Martens

