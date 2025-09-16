Fenerbahçe yarın Alanyaspor ile karşılaşıyor — Tedesco 2. galibiyet peşinde

Fenerbahçe yarın Alanyaspor ile karşılaşıyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Maç ve form durumu
Sarı-lacivertliler ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde takım, üst üste 2. galibiyet almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.
Sakatlıklar ve eksikler
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.
Statü nedeniyle forma giyemeyecek isimler
Statü kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle ilk hafta transferi gerçekleşmemiş olan Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu müsabakada yer alamayacak.
Semedo sahaya döndü
Takımın başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, sakatlığı sonrası Corendon Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak. Teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Semedo, karşılaşmada forma giyebilecek.