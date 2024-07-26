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Fenerbahçe, Yiğit Efe Demir'i Kiralık Olarak Fatih Karagümrük'e Gönderdi

Fenerbahçe, genç yetenek Yiğit Efe Demir'i Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:28
Fenerbahçe, Yiğit Efe Demir'i Kiralık Olarak Fatih Karagümrük'e Gönderdi

Fenerbahçe'nin Kiralık Transferi

Fenerbahçe Spor Kulübü, genç futbolcusu Yiğit Efe Demir'in Fatih Karagümrük Kulübü'ne kiralandığını resmen açıkladı. 19 yaşındaki oyuncunun yeni sezonu için umut dolu mesajlar verildi.

Kulüpten Yapılan Açıklama

Fenerbahçe'nin basın bülteninde, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yiğit Efe Demir kiralık olarak Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gelecek İçin Umutlar

Yiğit Efe Demir'in kiralık süreci, onun kariyerindeki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcunun, yeni kulübünde başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.

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