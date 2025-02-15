Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Duyuruldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve diğer üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Mosturoğlu, futbolda yaşanan sorunların temel kaynağının Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bozulan kurumsal yapısı olduğunu ifade etti.

Türk Futbolunda Güven Sorunu

Mosturoğlu, "Futbolun bozulan kurumsal yapısı, modern şartların gerektirdiği şekilde yenilenmediği sürece Türk futbolunda güvenden söz edilmeyecektir. Bugün Fenerbahçe dışında bu sorunların çözümü için çalışan çok az kulüp vardır," dedi.

Kendisine ve diğer kulüplere yönelik eleştirilerde bulunan Mosturoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bozuk düzenden beslenenler, mevcut düzeni değiştirmek için değil, bozuk düzeni korumak içindedir. Biz ise mevcut düzenin sorunlarını çözüme kavuşturmak istiyoruz."

İki Başkanın Birleşen Güçleri

Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım arasındaki görüşmelere de değinildi. Mosturoğlu, iki başkanın kulübün geleceği için faydalı görüşmeler yaptığını belirtti. "Bu birliktelik Fenerbahçe tarihi için önemli bir kilometre taşıdır," dedi.

Musturoğlu, Başkan Koç ve yönetiminin tüm takımların kusursuz hale gelmesi için büyük çaba harcadığını vurgulayarak, "Hepimiz Fenerbahçe'nin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak, yönetimimize destek vermeliyiz," şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda YDK başkanı Şekip Mosturoğlu, konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda YDK başkanı Şekip Mosturoğlu, konuşma yaptı.