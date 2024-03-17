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Fenerbahçe zorlu maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 22:48
Fenerbahçe zorlu maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi!

Fenerbahçe Zorlu Maçta Trabzonspor'u 3-2 Mağlup Etti: Maç Detayları

Süper Lig'in 30. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk oldu ve mücadeleden 3-2 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyetiyle dolu geçen haftada hata yapmamak için sahaya çıktı. Karşılaşmada sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek üst sıradaki yerini korudu.

fenerbahçe

Fred ve Bardhi'nin Golleriyle Fenerbahçe Öne Geçti

Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in attığı enfes golle skor 1-0 oldu. Ardından 45+4. dakikada Fred'in bir gol daha atmasıyla Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ancak Trabzonspor'un oyuna ortak olma çabası sonuç verdi ve 64. dakikada oyuna giren Enis Bardhi'nin muhteşem golü skoru 2-1'e getirdi.

Trabzonspor'un Eşitliği Yakaladığı An

Karşılaşmanın 78. dakikasında Trabzonspor, Djiku'nun ceza sahasında Denswill'e yaptığı müdahale sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Mısırlı futbolcu, topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.

Batshuayi'nin Son Dakika Golüyle Fenerbahçe Öne Geçti

Maçın son bölümlerinde oyuna dahil olan Michy Batshuayi, 87. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi ve skoru 3-2 yaparak takımına önemli bir galibiyetin kapılarını araladı.

Oyunun Bir Süreliğine Durdurulması

Maçın bazı anlarında tribünden atılan maddeler nedeniyle oyun bir süreliğine durduruldu. Özellikle Dusan Tadic'e atılan maddelerin ardından hakem Halil Umut Meler, oyunu durdurarak güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri aldı.

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