Fenerbahçeli Taraftarlar Anıtkabir'i Ziyaret Etti — 22. Geleneksel Ziyaret

1907 Fenerbahçe, 1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği üyeleri, bu yıl 22. kez Anıtkabir’i ziyaret etti; yaklaşık 3 bin üniversiteli genç mozoleye çelenk sundu.